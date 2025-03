Homem de 60 anos hospitalizado após acidente no Campanário

Um homem de 60 anos foi hospitalizado esta tarde na sequência de um aparatoso acidente no Caminho do Chão, no Campanário, apurou o JM.

Segundo informações recolhidas, o condutor, que estaria alegadamente sob efeito de álcool, perdeu o controlo da viatura e despistou-se, ficando ferido dentro do veículo.

O homem foi assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, bem como por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa. Uma equipa médica da EMIR também se deslocou ao local para prestar apoio e socorro.

Após receber os primeiros socorros, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), tendo dado entrada no serviço de urgências, onde ficou em observação.