Um homem foi detido, esta manhã, na Rua 5 de Outubro, no Funchal, devido a distúrbios na via pública.

A vítima, de aproximadamente 50 anos, estava numa residência, tendo atirado pela janela vários equipamentos informáticos. Um deles atingiu uma viatura. O aparato é enorme, com a polícia a fechar a circulação automóvel naquela via e no Largo Severiano Ferraz.

Além da PSP, os Bombeiros Sapadores estiveram no local para prestar assistência ao homem.