Um homem de 25 anos foi hospitalizado no passado sábado com queimaduras na face e zona ocular, após ter sido vítima de um ataque com ácido sulfúrico, no Bairro de Santo Amaro, no Funchal. A rápida intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP) permitiu o início imediato da investigação, culminando na detenção de um suspeito de 46 anos, ainda no mesmo dia.

A vítima foi socorrida por uma equipa pré-hospitalar e uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa e transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento para queimaduras nos lábios e na zona ocular.

