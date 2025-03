Homem abandona duas cadelas à porta de instituição em plena luz do dia (com vídeo)

Instituição defensora da causa animal denuncia homem que abandonou cães bebés em Machico

Uma publicação do Abrigo Municipal de Machico está a gerar indignação na internet e entre defensores dos animais, bem como a comunidade, que classificam o ato como um exemplo de “crueldade”.

De acordo com a publicação dos responsáveis da instituição, um homem transportou dois cães bebés dentro de um saco e abandonou-os à porta do abrigo. è possível ver, em plena luz do dia, o indivíduo a tirar os cães bebés de um saco que transportava e atirar para dentro das instalações da instituição, fugindo logo depois do local sem olhar para trás.