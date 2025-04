A turista que pediu ajuda na Levada do Castelejo, no Porto da Cruz, para onde foram 12 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, vai ser evacuada pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil que já saiu hoje, ao início da tarde, para o Cais do Sardinha, para socorrer uma outra turista que se magoou numa perna.

Se no primeiro caso, foram chamados para o local, os Bombeiros Municipais de Machico, neste caso, foram os BVM. Na primeira situação, foi-nos dito que, por se encontrar muito longe da estrada e numa zona muito difícil, foi pedida ajuda à equipa helitransportada.

Neste caso, ainda não conseguimos saber se a turista se perdeu ou também caiu. Mas fomos informados que o heliporto vai buscar a mulher de nacionalidade alemã.