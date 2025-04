O helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil foi, hoje, em socorro de uma turista que caiu na vereda do Pico Grande, no Curral das Freiras, depois de, para o local, ter saído uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. O JM apurou que a vítima é turista e que terá feito um ferimento numa perna. Está estabilizada mas ainda não foi para o hospital.

Refira-se que em menos de 24 horas, é a terceira vez que a equipa helitransportada sai em socorro de vítimas de quedas em trilhos. Ontem, pelas 12 horas, uma mulher caiu no trilho do Caniçal, mais conhecido por vereda do Cais do Sardinha. Mas dado o difícil acesso e a distância da estrada, o helicóptero foi em socorro da vítima e levou-a para o heliporto do Serviço Regional de Proteção Civil, de onde, outra ambulância a transportou ao hospital dr. Nélio Mendonça.

Mais tarde, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram para o trilho do Castelejo, no Porto da Cruz, também em socorro de uma turista que fez uma ferida numa perna. No entanto, a estrangeira estava longe da estrada e o helicóptero voltou a intervir.