Depois de ter sido acionado, esta tarde, para um incêndio em mato nos Prazeres, no concelho da Calheta, o helicóptero da Proteção Civil Regional foi uma vez mais chamado a intervir, desta vez no Arco da Calheta.

Segundo apurou o JM, o Comando Regional de Operações de Socorro recebeu um alerta, às 20h09, para um incêndio na zona da Corujeira, na Cova do Arco. No local, vieram a concluir que se tratava de uma queimada não autorizada.

Foram mobilizados 26 operacionais e 5 veículos dos corpos de Bombeiros da Calheta, da Ribeira Brava e Ponta do Sol e dos Sapadores do Funchal, bem como o meio aéreo de ataque inicial com a brigada helitransportada. A PSP tomou conta da ocorrência.