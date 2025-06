O turista que caiu esta manhã de uma altura aproximada de 50 metros, no Miradouro do Juncal, no Pico do Areeiro, é um homem com cerca de 40 anos.

De acordo com informações prestadas ao JM por Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), além da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e da Polícia Florestal, foi também acionado o helicóptero de resgate, que já se encontra no local a prestar apoio à operação.