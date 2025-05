O Comando Territorial da Madeira da GNR, através da sua estrutura de Investigação Criminal, recuperou na passada quinta-feira um veículo furtado, localizado numa oficina oficial no Funchal.

A operação resultou de uma investigação articulada com a Interpol, no âmbito de um furto de viatura ocorrido em 2024, em território espanhol. As diligências levadas a cabo pelos militares da Guarda permitiram identificar o veículo e proceder à sua apreensão.

Segundo a GNR, a viatura encontrava-se na posse de um particular que a havia adquirido num stand da Região Autónoma da Madeira, mediante financiamento bancário, sem conhecimento da origem ilícita do bem. No decorrer da investigação, foi identificado o proprietário do stand, um homem de 59 anos.