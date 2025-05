Funchal concentrou 40% dos acidentes rodoviários registados na última semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou há instantes que foram registados 73 acidentes rodoviários na Madeira e Porto Santo. Segundo dados provisórios da Polícia de Segurança Pública (PSP), em comparação com a última semana, existem menos acidentes e menos feridos, embora os números da diferença sejam mínimos, mas não deixam de traduzir numa baixa de sinistralidade.

O concelho do Funchal, como sempre acontece, lidera a lista dos acidentes e feridos, somando 29 ocorrências e 14 feridos, o que equivalente a 40% do total da RAM.

Segundo a nota da Polícia, a sinistralidade não provocou vítimas mortais durante o período em análise, tendo-se verificado apenas um ferido grave. Ao todo, foram contabilizados 20 feridos, sendo 19 feridos ligeiros.

Além do Funchal, os concelhos com maior número de acidentes foram Santa Cruz (14), Câmara de Lobos (10), Machico (8), Ribeira Brava (7), e Porto Moniz (5). Já Ponta do Sol (2), São Vicente (2) e Porto Santo (4) registaram também ocorrências.

Quanto à tipologia dos acidentes, as colisões continuam a representar uma larga maioria das ocorrências registadas, com 52. Seguem-se os despistes (14), atropelamentos (4) e outras causas, embora desconhecidas (3).

“A PSP reforça o apelo à prudência na condução, recordando que muitos acidentes podem ser evitados com comportamentos responsáveis ao volante”, revela a autoridade.