Continua bastante ativo o incêndio que lavra nas serras do concelho de Câmara de Lobos, sendo que a frente que evolui na zona da Boca da Corrida e em direção ao Curral das Freiras prossegue com alguma intensidade numa zona de acesso extremamente difícil.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil, o fogo tem-se propagado para a freguesia do Jardim da Serra, e avança “em direção ao Curral das Freiras”. Esta continua a ser a frente mais preocupante, uma vez que o combate às chamas é feito praticamente apenas pelo helicóptero, dada a inacessibilidade do terreno.