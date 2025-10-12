Estrangeiro agredido na face na Avenida do Mar

Um cidadão angolano foi agredido esta madrugada na face, na Avenida do Mar, no Funchal, apurou o JM. O homem, de 42 anos, encontrava-se na via pública quando terá sido abordado por outro indivíduo, que o agrediu com socos, alegadamente na sequência de uma tentativa de assalto.
A vítima foi prontamente assistida no local por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e, posteriormente, transportada numa ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento médico.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e está a investigar as circunstâncias do incidente, que provocou ferimentos no homem.
Antes de qualquer outra coisa, quero pedir desculpa. Perdoem-me pela ausência. Há uns tempos que não vos escrevo. Mas eu sinto que estou a ficar velho...
Anualmente, o Dia Mundial da Saúde Mental é assinalado a 10 de outubro. Num contexto de rápidas mudanças sociais, económicas e tecnológicas, a saúde mental...
Outubro chega sempre com cheiro a terra molhada e uma nostalgia difícil de explicar. Os dias encurtam, a luz apaga-se mais cedo e a cozinha torna-se o...
A natureza criou os sons, os homens inventaram o ruído. O silêncio deve estar reservado para o incontornável direito ao descanso, para o tempo da introspecção...
DO FIM AO INFINITO
Faz de conta que estou na beira de um abismo e dou um passo em falso. Caio e sei que vou morrer daqui a nada. O meu anjo da guarda, ou seja, a minha consciência,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Está a chegar a época do marmelo. Sim, já estou a imaginar algum dos meus leitores a segredar para os seus botões: “o que não faltam por aí são marmelos,...
O poder autárquico em Portugal constitui o nível de governo mais próximo dos cidadãos, disso não tenho qualquer dúvida. Este poder devidamente estruturado,...
Com os meus pais, aprendi desde muito cedo que o ato de poupar não é um capricho, mas um exercício de responsabilidade, resultante dos sonhos construídos...
SIGA FREITAS
Noutro dia dei por mim a ler uma notícia que parecia saída de um filme, mas não — é a vida a ser mais genial do que qualquer argumentista.
As protagonistas?...
Ouvir um “não”, que implica não ter e não conseguir algo que queremos, não é fácil e dói. Todos nós tornamo-nos pequenos “monstros” nesse momento.
Estamos...
A adoção de assinaturas eletrónicas deixou de ser “nice to have” para se tornar peça central na governança documental das PME. Além de reduzir erros operacionais - desde versões divergentes...
A coligação PSD/CDS-PP venceu a eleição na freguesia de São Gonçalo, no Funchal, com 44,80% dos votos (1.331). O JPP ficou em segundo lugar com 17,67%...
O cabeça de lista do PSD/CDS à câmara municipal de Santa cruz assume a derrota nesta noite eleitoral, mas reforçou que a distância de votos entre o PSD...
Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira, anunciou que vai deixar a liderança do partido, assumindo as suas responsabilidades pelos resultados das eleições autárquicas,...
O único vereador eleito pelo PS para a Câmara do Funchal acaba de assumir que vai garantir o seu mandato até ao fim.
Rui Caetano fez apenas uma curta declaração...
O PSD/CDS-PP venceu as eleições na Câmara Municipal do Porto Santo, com 56,16% dos votos, correspondentes a 2.037 eleitores, garantindo 3 mandatos. Nuno...
A coligação PSD/CDS fica à frente da Junta de São Martinho, tendo sido eleita com 41,19% - 5.309 votos.
O JPP subiu para segundo lugar, com 20,80% (2.681...
O novo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, agradeceu hoje o apoio que teve na campanha que lhe deu a vitória na principal cidade...
O líder do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, congratulou-se com os resultados das eleições autárquicas, que garantiram ao partido a vitória em seis câmaras:...
José Carlos Gonçalves, recém-eleito presidente da Camara Municipal de São Vicente, na Madeira, destacou esta noite o apoio recebido por parte do partido...
Depois de conhecidos os resultados, Élia Ascensão transmitiu, em primeiro lugar um “agradecimento de coração” a todos os que votaram no JPP, neste domingo...