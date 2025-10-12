Estrangeiro agredido na face na Avenida do Mar

Um cidadão angolano foi agredido esta madrugada na face, na Avenida do Mar, no Funchal, apurou o JM. O homem, de 42 anos, encontrava-se na via pública quando terá sido abordado por outro indivíduo, que o agrediu com socos, alegadamente na sequência de uma tentativa de assalto.

A vítima foi prontamente assistida no local por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e, posteriormente, transportada numa ambulância para o hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento médico.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e está a investigar as circunstâncias do incidente, que provocou ferimentos no homem.