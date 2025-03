Um estendal de roupa foi projetado, alegadamente, pelo vento e acabou por atingir uma viatura estacionada na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal, na noite desta sexta-feira.

O proprietário do veículo, surpreendido pelo incidente, não conseguiu determinar de imediato a origem do estendal e decidiu contactar as autoridades. Uma patrulha da PSP deslocou-se ao local para registar a ocorrência e apurar as circunstâncias do sucedido.