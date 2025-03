Recorde-se que, na quarta-feira, os valores da precipitação acumulada em seis horas atingiram níveis de aviso vermelho em três zonas da Região – Chão do Areeiro, Pico do Areeiro e Pico Alto – e de aviso laranja noutros três locais – São Vicente, Porto Moniz e Aeroporto. Também o vento soprou com intensidade, com rajadas que chegaram a atingir os 134 km/h.