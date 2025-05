A Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou, esta manhã, por volta das 11h00, uma evacuação médica dupla, transportando dois doentes do Porto Santo para a Madeira, ambos em situações clínicas que exigiam cuidados especializados.

Segundo apurou o JM junto dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, os dois homens, ambos de nacionalidade portuguesa, deram entrada pelos próprios meios no Centro de Saúde local, em situações distintas.

Um dos pacientes, de 64 anos, apresentava suspeita de hemorragia interna ao nível intestinal, enquanto o segundo, de 60 anos, apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Perante a gravidade das situações, foi determinada a necessidade de evacuação urgente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A operação contou com a habitual colaboração da equipa da EMIR do Porto Santo e dos Bombeiros Voluntários locais, que procederam ao transporte das vítimas até ao avião C295 da Força Aérea Portuguesa. A aeronave descolou com destino à Madeira, onde os doentes foram posteriormente encaminhados para a unidade hospitalar.