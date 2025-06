Duas turistas feridas num incidente num pub

Duas mulheres estrangeiras foram hospitalizadas ontem à noite na sequência de um incidente ocorrido num pub localizado na Rua do Favila, no Funchal. As vítimas, mãe e filha, de 81 e 55 anos, encontravam-se acompanhadas por outros familiares a conviver no estabelecimento quando, ao passar junto a uma mesa, a mulher mais nova acabou por esbarrar noutra que se encontrava sentada. Ambas caíram ao chão, ficando a mãe projetada sobre a filha.

As duas turistas sofreram ferimentos e foram prontamente assistidas pelos funcionários do pub antes da chegada das equipas de socorro. Segundo apurou o JM, o incidente ocorreu por volta das 22h00 de sábado. As vítimas foram socorridas e transportadas de ambulância para o hospital, onde ficaram internadas nas urgências devido a várias escoriações.