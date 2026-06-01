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Dois turistas escoceses assistidos no Funchal após consumo de haxixe

    Dois turistas escoceses assistidos no Funchal após consumo de haxixe
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
01 Junho 2026
10:28

Dois jovens turistas foram assistidos na noite de domingo, no Funchal, após alegada intoxicação relacionada com o consumo de drogas, naquele que terá sido o primeiro contacto de ambos com estupefacientes.

Segundo apurou o JM, os dois cidadãos escoceses solicitaram ajuda quando se encontravam num Alojamento Local (Al) situado na Rua dos Frias, depois de se terem sentido indispostos na sequência do consumo de uma substância que identificaram como haxixe. Os jovens relataram às equipas de socorro que, após terem fumado a droga, começaram a sentir-se mal, o que os levou a contactar o 112 para pedir assistência. No local, os dois turistas, de 19 e 21 anos, que se encontram de férias na Madeira, foram assistidos por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Após receberem os cuidados necessários, os dois jovens optaram por não ser transportados para uma unidade hospitalar, recusando a ida ao serviço de urgência. Assim, permaneceram no alojamento onde estavam instalados.

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