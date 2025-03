Dois jovens feridos em colisão rodoviária na Estrada Monumental

Duas equipas de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) prestaram assistência pré-hospitalar a duas vítimas de um acidente rodoviário ocorrido este domingo, na Estrada Monumental, ao início da tarde.

De acordo com as primeiras indicações, a motorizada em que seguiam colidiu com um veículo ligeiro, projetando o condutor e o passageiro para o asfalto, resultando em ferimentos de alguma gravidade. As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.

As vítimas são uma jovem de 20 anos, que sofreu vários traumatismos nos membros inferiores, com suspeita de fraturas, e um homem de 23 anos, que sofreu uma fratura num punho dos membros superiores. Ambos apresentavam ainda algumas escoriações.

Após receberem os primeiros socorros pelas equipas da Cruz Vermelha, as duas vítimas foram transportadas em ambulâncias para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficaram em observação e tratamento.

A circulação automóvel esteve bastante condicionada durante a operação de socorro conduzida pelas equipas de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa. A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência.