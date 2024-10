O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira deu conta, esta manhã, da detenção de dois homens, naturais e residentes no Funchal, com as idades de 39 e de 52 anos, pelo crime de furto em unidade de saúde e em estabelecimento.

“As detenções ocorreram em duas áreas distintas da cidade do Funchal, ambas em momentos diferentes da madrugada do dia 20 de outubro, após denúncia de testemunhas para a central 112 da PSP Madeira”, elucida a polícia, na nota enviada à redação.

A primeira ocorrência foi registada na freguesia da Sé, tendo o suspeito sido intercetado na Rua das Murças, após ter saltado de uma janela existente no 1.º andar de uma unidade de saúde.

Depois da execução de uma revista policial, foi apreendido ao indivíduo um telemóvel de marca iphone, no valor aproximado de 1.000 euros, “o qual havia sido furtado de uma funcionária, tendo este sido restituído à sua proprietária”.

A segunda ocorrência registou-se na Rua Maria Aurora Homem, na freguesia de São Martinho, após assalto a um estabelecimento de restauração e bebidas, tendo o suspeito sido intercetado após perseguição policial na Rua do Brasil.

“Desta ação foi possível apreender 7 garrafas de bebidas alcoólicas e 60 euros de fundo de caixa, objetos e valores que foram restituídos à proprietária do estabelecimento”, refere a PSP.

Os cidadãos foram detidos, constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência após terem sido apresentados aos serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.