Dois homens agredidos na cabeça durante a última madrugada

Duas agressões ocorridas na passada madrugada de domingo ativaram os meios policiais e ainda os meios de auxílio, estas a cargo das duas corporações de bombeiros do Funchal.

O primeiro caso aconteceu quando um homem, de aproximadamente 36 anos, foi agredido na Avenida do Infante, no Funchal. A situação ocorreu já perto das quatro da manhã, hora em que uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo uma fonte policial, um homem de 36 anos alega ter sido agredido na Avenida do Mar, pelas cinco da manhã, a poucos metros da primeira agressão. Ambas vítimas foram socorridas e transportadas ao hospital.