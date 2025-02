Dois estrangeiros resgatados na Ponta do Sol

Os elementos da Estação Salva-vidas do Funchal, da Autoridade Marítima Nacional, resgataram esta tarde, 19 de fevereiro, uma jovem de 19 anos, de nacionalidade alemã, e um jovem de 21 anos, de nacionalidade inglesa, que se encontravam em dificuldades na água, junto ao cais da Ponta do Sol.

Na sequência de um alerta recebido pelas 15h10, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), a informar para duas pessoas em dificuldades na água, foram de imediato ativados os tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal, bem como elementos da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

À chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas verificaram que as vítimas apresentavam sinais de cansaço, tendo efetuado o resgate das mesmas para o cais da Ribeira Brava, onde aguardavam os bombeiros que os transportaram, posteriormente, para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.