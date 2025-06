Dois doentes aguardam evacuação aeromédica do Porto Santo para a Madeira

Um homem e uma mulher assistidos esta quinta-feira no Centro de Saúde do Porto Santo aguardavam, desde a manhã, por uma transferência aeromédica urgente para a ilha da Madeira, segundo apurou o JM junto de fonte fidedigna. Ao que tudo indica, só ao final da tarde será realizada essa operação.

De acordo com informações recolhidas pelo Jornal, o Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo, recebeu a informação de que a aeronave C295 da Força Aérea Portuguesa (FAP) está numa missão de um resgate marítimo, encontrando-se, por esse motivo, indisponível para realizar as evacuações aeromédicas habituais da Ilha Dourada.

Com o objetivo de acelerar o processo, foi, entretanto, ativado um avião Falcon com tripulação médica, de forma a assegurar a transferência dos doentes com a maior brevidade possível.

Ainda segundo a mesma fonte, os dois doentes encontram-se clinicamente estáveis e permanecem nos Serviços de Urgência do centro de saúde, enquanto aguardam o transporte para o Aeroporto, que será assegurado pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, de onde serão transferidos de avião Falcon para a Madeira.

Recorde-se que a inoperacionalidade do helicóptero Merlin, também da Força Aérea, estacionado no Aeródromo n.º 3, devido à falta de tripulação, tem provocado alguns atrasos em emergências Aeromédicas, obrigando frequentemente à utilização de aeronaves alternativas e vindas de Lisboa, sempre que o C295, que pertencente à “Esquadra Elefantes”, se encontra afeto a outras missões no espaço aéreo do Arquipélago da Madeira.