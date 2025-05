Detido um homem e apreendidas 465 doses de várias droga

O Comando Regional da PSP Madeira anunciou esta tarde a detenção de um homem com 56 anos, natural e residente em Câmara de Lobos, e a identificação de outros dois homens, com as idades de 23 e 34 anos, naturais e residentes em Câmara de Lobos e no Funchal, todos pelo crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com comunicado da PSP, as ações policiais ocorreram no decurso desta semana, tendo os sujeitos identificados sido intercetados em ações de patrulhamento de rotina em ambas as cidades.

Foram apreendidas 260 doses individuais de bloom, 152 doses de haxixe e 14 doses de cocaína.

A PSP acrescenta que ontem, no âmbito de uma operação de investigação criminal em Câmara de Lobos, foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária.

Foram apreendidas 28 doses individuais de heroína, sete doses de haxixe, quatro doses de bloom e 20 gramas de liamba, e um homem foi detido pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Foi também feita a apreensão de 1527 euros em numerário, bem como outros objetos relacionados com esta prática criminosa tais como balanças de precisão, recortes e outros utensílios, acrescenta a PSP.

Todos os identificados bem como o detido foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência, aguardando em liberdade os ulteriores termos do inquérito.

“O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais, reafirmando o compromisso na luta contra o narcotráfico”, conclui assim o comunicado.