MADEIRA Meteorologia
Despiste junto à Quinta da Universidade provoca dois feridos, um em estado crítico

Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
10 Setembro 2025
18:23
Um acidente rodoviário muito grave ocorreu há pouco na zona do Muro da Coelha, nas imediações da Quinta da Universidade da Madeira.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, uma das vítimas encontra-se em estado crítico, correndo risco de vida e permanecendo encarcerada no interior da viatura.

  • Várias ambulâncias estão no local.
    Várias ambulâncias estão no local. Ana Luísa

Há ainda registo de mais um ferido, também em estado grave.

As equipas de socorro encontram-se no local a realizar manobras de assistência e desencarceramento. A PSP também está na zona. O trânsito está, para já, interrompido na zona.

