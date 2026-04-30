Despiste de mota na Via Rápida faz um ferido nos Viveiros

Um homem, de 50 anos, ficou ferido ao início da tarde desta quinta-feira na sequência do despiste da mota que conduzia na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava-Funchal, na zona dos Viveiros. As circunstâncias em que ocorreu o acidente permanecem por apurar.

A vítima foi prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada para a ocorrência através do 112. À chegada dos meios de socorro, o homem apresentava um traumatismo numa perna, acompanhado de uma ferida sangrante.

Após os primeiros cuidados, foi estabilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência para avaliação e tratamento.