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Despiste de mota na Via Rápida faz um ferido nos Viveiros

    Despiste de mota na Via Rápida faz um ferido nos Viveiros
    Acidente ocorreu na Via Rápida, na zona dos Viveiros. PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
30 Abril 2026
16:24

Um homem, de 50 anos, ficou ferido ao início da tarde desta quinta-feira na sequência do despiste da mota que conduzia na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava-Funchal, na zona dos Viveiros. As circunstâncias em que ocorreu o acidente permanecem por apurar.

A vítima foi prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada para a ocorrência através do 112. À chegada dos meios de socorro, o homem apresentava um traumatismo numa perna, acompanhado de uma ferida sangrante.

Após os primeiros cuidados, foi estabilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência para avaliação e tratamento.

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