Despiste de mota na Via Rápida faz um ferido nos Viveiros

Um homem, de 50 anos, ficou ferido ao início da tarde desta quinta-feira na sequência do despiste da mota que conduzia na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava-Funchal, na zona dos Viveiros. As circunstâncias em que ocorreu o acidente permanecem por apurar.
A vítima foi prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada para a ocorrência através do 112. À chegada dos meios de socorro, o homem apresentava um traumatismo numa perna, acompanhado de uma ferida sangrante.
Após os primeiros cuidados, foi estabilizado e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência para avaliação e tratamento.
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