Desavença por estacionamento gera alegada agressão em frente ao Tribunal do Funchal (com fotos) - atualizado

Uma discussão relacionada com um lugar de estacionamento originou, esta manhã de segunda-feira, uma confusão em frente ao Tribunal da Comarca do Funchal, sendo necessário reforço policial e assistência pré-hospitalar dos bombeiros.

De acordo com testemunhas oculares, uma condutora terá alegadamente sido agredida por uma mulher (e não um homem como inicialmente tinha afirmado algumas testemunhas) após um desentendimento sobre quem ocuparia um dos lugares disponíveis junto ao estacionamento da Rua do Marques do Funchal, em frente ao edifício da Justiça.