MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Desavença por estacionamento gera alegada agressão em frente ao Tribunal do Funchal (com fotos) - atualizado

    Desavença por estacionamento gera alegada agressão em frente ao Tribunal do Funchal (com fotos) - atualizado
    Momento em que a equipa de socorro prestava assistência à vítima. PAULO GRAÇA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Setembro 2025
10:45
Comentários

Uma discussão relacionada com um lugar de estacionamento originou, esta manhã de segunda-feira, uma confusão em frente ao Tribunal da Comarca do Funchal, sendo necessário reforço policial e assistência pré-hospitalar dos bombeiros.

De acordo com testemunhas oculares, uma condutora terá alegadamente sido agredida por uma mulher (e não um homem como inicialmente tinha afirmado algumas testemunhas) após um desentendimento sobre quem ocuparia um dos lugares disponíveis junto ao estacionamento da Rua do Marques do Funchal, em frente ao edifício da Justiça.

  • Muitos curiosos assistiram aos acontecimentos.
    Muitos curiosos assistiram aos acontecimentos. PAULO GRAÇA

A situação rapidamente chamou a atenção de muitas pessoas que se concentraram no local, obrigando à intervenção da Polícia de Segurança Pública, que compareceu com várias patrulhas e ainda a equipa da BIR.

  • Foi necessário o reforço policial.
    Foi necessário o reforço policial. PAULO GRAÇA

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O episódio gerou um grande aparato, envolvendo bombeiros, polícia e vários curiosos que acompanharam a ocorrência em plena baixa do Funchal.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas