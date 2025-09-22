Desavença por estacionamento gera alegada agressão em frente ao Tribunal do Funchal (com fotos) - atualizado

Uma discussão relacionada com um lugar de estacionamento originou, esta manhã de segunda-feira, uma confusão em frente ao Tribunal da Comarca do Funchal, sendo necessário reforço policial e assistência pré-hospitalar dos bombeiros.
De acordo com testemunhas oculares, uma condutora terá alegadamente sido agredida por uma mulher (e não um homem como inicialmente tinha afirmado algumas testemunhas) após um desentendimento sobre quem ocuparia um dos lugares disponíveis junto ao estacionamento da Rua do Marques do Funchal, em frente ao edifício da Justiça.
A situação rapidamente chamou a atenção de muitas pessoas que se concentraram no local, obrigando à intervenção da Polícia de Segurança Pública, que compareceu com várias patrulhas e ainda a equipa da BIR.
A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O episódio gerou um grande aparato, envolvendo bombeiros, polícia e vários curiosos que acompanharam a ocorrência em plena baixa do Funchal.
