Derrocada nas imediações da ETAR da Calheta

Uma derrocada ocorreu hoje na ribeira, nas imediações da ETAR da Calheta. O incidente foi divulgado pela autarquia, nas redes sociais, acompanhado de fotografias que mostram uma mancha castanha no mar.
De acordo com a publicação, o fenómeno originou o arrastamento de terras e sedimentos ao longo do leito da ribeira, que, ao desaguarem no mar, provocaram uma alteração pontual da coloração da água, visível na zona costeira.
A autarquia, liderada por Doroteia Leça, diz que se trata de “uma situação natural e temporária, associada à movimentação de solos”, que “não representando risco para o ambiente nem para a qualidade das águas balneares”.
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