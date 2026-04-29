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Derrocada nas imediações da ETAR da Calheta

    Derrocada nas imediações da ETAR da Calheta
    Derrocada nas imediações da ETAR da Calheta
Iolanda Chaves

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Abril 2026
16:05

Uma derrocada ocorreu hoje na ribeira, nas imediações da ETAR da Calheta. O incidente foi divulgado pela autarquia, nas redes sociais, acompanhado de fotografias que mostram uma mancha castanha no mar.

De acordo com a publicação, o fenómeno originou o arrastamento de terras e sedimentos ao longo do leito da ribeira, que, ao desaguarem no mar, provocaram uma alteração pontual da coloração da água, visível na zona costeira.

A autarquia, liderada por Doroteia Leça, diz que se trata de “uma situação natural e temporária, associada à movimentação de solos”, que “não representando risco para o ambiente nem para a qualidade das águas balneares”.

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