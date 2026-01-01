Depressão Francis: Proteção Civil Regional regista 24 ocorrências na Madeira

A Proteção Civil Regional registou até ao meio dia, na ilha da Madeira, 24 ocorrências relacionadas com a depressão Francis.

Das situações discriminadas, em comunicado, 13 foram quedas árvores, havendo também a registar duas quedas de rede elétricas, uma inundação, entre outras.

Foram empenhados 52 operacionais e 25 meios técnicos. Por municípios, os lugares afetados situam-se no Funchal (1); Câmara de Lobos (3); Ribeira Brava(2); Calheta(2); Porto Moniz (1); São Vicente (1); Machico (6) e Santa Cruz (8).

Assinala o Serviço Regional que “todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal”.