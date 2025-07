Uma viatura despistou-se, ao início desta tarde, na Ribeira Seca, em Machico, tendo caído de um muro e ficado presa na parede subjacente.

Os Bombeiros Municipais de Machico receberam o alerta, por volta das 12h30, para prestar auxílio aos passageiros do veículo, nomeadamente, uma bebé de 2 meses, uma criança com cerca de 10 anos e duas adultas, entre as quais, a mãe dos menores.

Segundo apurou o JM, apenas as mulheres sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas ao Centro de Saúde Machico, por uma questão de precaução.

Ambas as crianças não sofreram quaisquer tipo de ferimentos neste sinistro.