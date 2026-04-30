Criança em coma após ingerir alegadas gomas com droga

Uma criança esteve três dias em coma no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após consumir gomas que tinham, alegadamente, substâncias ilícitas. O caso foi avançado esta quinta-feira pela TVI e terá ocorrido na sequência de a menor ingerir produtos levados para casa pela mãe, que trabalha em limpezas num alojamento local.
De acordo com a mesma fonte, as gomas terão sido deixadas no quarto por um cliente estrangeiro. No dia da limpeza, a mãe recolheu-as e levou-as para a residência, desconhecendo a sua possível composição. A criança acabou por comer, sendo posteriormente transportada para o serviço de urgência pediátrica com sintomas compatíveis com intoxicação por estupefacientes.
A embalagem das gomas indicava a presença de uma substância derivada da cannabis. No entanto, análises posteriores levantaram dúvidas sobre a natureza do produto, admitindo-se que o conteúdo possa não corresponder exatamente a gomas. O caso está agora a ser investigado pelas autoridades, que procuram determinar a origem e composição das substâncias. A criança, do sexo feminino, continua internada, mas encontra-se livre de perigo.
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