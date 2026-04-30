Criança em coma após ingerir alegadas gomas com droga

As gomas foram deixadas por um turista no quarto de um alojamento local. Caso ocorreu no Funchal e está sob investigação das autoridades.

Uma criança esteve três dias em coma no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após consumir gomas que tinham, alegadamente, substâncias ilícitas. O caso foi avançado esta quinta-feira pela TVI e terá ocorrido na sequência de a menor ingerir produtos levados para casa pela mãe, que trabalha em limpezas num alojamento local.

De acordo com a mesma fonte, as gomas terão sido deixadas no quarto por um cliente estrangeiro. No dia da limpeza, a mãe recolheu-as e levou-as para a residência, desconhecendo a sua possível composição. A criança acabou por comer, sendo posteriormente transportada para o serviço de urgência pediátrica com sintomas compatíveis com intoxicação por estupefacientes.

A embalagem das gomas indicava a presença de uma substância derivada da cannabis. No entanto, análises posteriores levantaram dúvidas sobre a natureza do produto, admitindo-se que o conteúdo possa não corresponder exatamente a gomas. O caso está agora a ser investigado pelas autoridades, que procuram determinar a origem e composição das substâncias. A criança, do sexo feminino, continua internada, mas encontra-se livre de perigo.