Várias habitações localizadas no Caminho Velho da Tendeira, no Caniço, encontram-se sem fornecimento de água desde as 17h00 de ontem, segundo o relato de um residente local à nossa redação e que nos garante que a situação é transversal a demais vizinhos.

“A água faltou ontem, às 17h, e ainda não foi reposta”, disse-nos.

Até ao momento, conforme nos transmitiu a mesma fonte, o serviço ainda não foi restabelecido, nem foi prestada – assegurou-nos – qualquer indicação de previsão para a resolução do problema.

De acordo com o mesmo residente, esta não é uma situação isolada. O corte no abastecimento de água tem ocorrido de forma recorrente, com interrupções mensais que, alegadamente, nunca foram devidamente explicadas. “A situação piora no mês de agosto”, afirmou.