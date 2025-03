O corpo de um homem, com cerca de 80 anos, foi encontrado esta manhã junto ao Cais de São Lázaro, no Funchal, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado pelas 07h40, através de um elemento do Porto do Funchal, mobilizando de imediato para o local equipas do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e da Estação Salva-vidas do Funchal.

“O corpo foi recolhido pelos tripulantes da Estação Salva-vidas, encontrando-se o Delegado de Saúde a efetuar o auto de verificação do óbito”, refere a mesma nota.

Após contacto com o Ministério Público e a Polícia Judiciária, o corpo será transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, onde serão realizados os procedimentos necessários.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.