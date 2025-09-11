Condutora sai ilesa de despiste no Caminho do Areeiro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, na madrugada desta quinta-feira, a um acidente rodoviário no Caminho do Areeiro, em São Martinho.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, uma condutora perdeu o controlo da viatura ligeira, acabando por se despistar. O automóvel sofreu alguns danos, mas tanto a condutora como a passageira saíram ilesas.

As duas ocupantes foram assistidas no local por uma equipa de socorristas, não tendo, no entanto, necessidade de transporte para unidade hospitalar.

A PSP tomou conta da ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente, que poderá estar relacionado com a pouca experiência da condutora.