Condutora sai ilesa de despiste no Caminho do Areeiro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, na madrugada desta quinta-feira, a um acidente rodoviário no Caminho do Areeiro, em São Martinho.
De acordo com informações recolhidas pelo JM, uma condutora perdeu o controlo da viatura ligeira, acabando por se despistar. O automóvel sofreu alguns danos, mas tanto a condutora como a passageira saíram ilesas.
As duas ocupantes foram assistidas no local por uma equipa de socorristas, não tendo, no entanto, necessidade de transporte para unidade hospitalar.
A PSP tomou conta da ocorrência e investiga as circunstâncias do acidente, que poderá estar relacionado com a pouca experiência da condutora.
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
