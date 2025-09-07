MADEIRA Meteorologia
Condutor saiu ileso após capotar em Machico

    Os Bombeiros Municipais de Machico foram até ao teatro de operações. dr
Paulo Graça

Jornalista

07 Setembro 2025
O condutor de uma viatura ligeira saiu ileso de um impressionante acidente de viação ocorrido ao início da noite deste domingo, em Machico.

De acordo com fonte policial, o acidente deu-se quando o veículo não conseguiu contornar a rotunda da Pontinha, acabando por sair da estrada e embater num terreno junto a uma habitação.

Quando as equipas de socorro chegaram ao local, o condutor já se encontrava fora da viatura, na estrada principal. Apesar da insistência dos Bombeiros Municipais de Machico, que foram acionados para a ocorrência, o homem recusou ser assistido no centro de saúde.

Atendendo ao estado em que ficou a viatura, o facto de o condutor não ter sofrido qualquer ferimento é considerado um verdadeiro milagre.

