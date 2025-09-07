Condutor saiu ileso após capotar em Machico

O condutor de uma viatura ligeira saiu ileso de um impressionante acidente de viação ocorrido ao início da noite deste domingo, em Machico.
De acordo com fonte policial, o acidente deu-se quando o veículo não conseguiu contornar a rotunda da Pontinha, acabando por sair da estrada e embater num terreno junto a uma habitação.
Quando as equipas de socorro chegaram ao local, o condutor já se encontrava fora da viatura, na estrada principal. Apesar da insistência dos Bombeiros Municipais de Machico, que foram acionados para a ocorrência, o homem recusou ser assistido no centro de saúde.
Atendendo ao estado em que ficou a viatura, o facto de o condutor não ter sofrido qualquer ferimento é considerado um verdadeiro milagre.
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
A permanência de doentes hospitalizados que, do ponto de vista clínico apresentam condições para regressar ao domicílio ou transitar para outro nível de...
Já muito se discorreu sobre os benefícios de se ter um cão, mas nem sempre se conhecem os requisitos legais (e não só) para o ter.
Um cão é um compromisso...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, garantiu hoje que demite-se de funções se alguém provar que o descarrilamento do Elevador da...
De acordo com...
O Torreense operou hoje uma reviravolta e derrotou o Benfica por 2-1 na Supertaça feminina de futebol, com dois golos ainda na primeira parte, repetindo...
Parece que o pior já passou e na última atualização da ANA, o movimento no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo voltou ao normal, depois das primeiras...
A Força Aérea Portuguesa realizou, na tarde deste domingo, o transporte de três doentes do Porto Santo para a ilha da Madeira, numa operação que decorreu...
O executivo da Junta do Imaculado Coração de Maria, representado pelo presidente Pedro Araújo e pela assessora Sofia Camacho, esteve, este fim de semana,...
Vários voos já foram divergidos para outros aeroportos devido a problemas de visibilidade no Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo. Nas próximas horas,...
Começou este domingo o programa de atividades que marca o 18.º aniversário do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava. Além da realização de uma...
O presidente da Casa do Povo do Porto da Cruz, Eugénio Batista, destacou hoje, no âmbito de mais uma edição da Festa da Uva e do Agricultor, a necessidade...
A Freguesia do Faial celebra amanhã o dia da padroeira, a Senhora da Natividade.
A comemoração contempla Eucaristia de acção de graças, às 18h00 e sessão...