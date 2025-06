Começou este domingo a vigilância móvel contra incêndios 24 horas nas serras da Madeira

O Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) entra hoje em vigor, com as Equipas de Combate a Incêndios Rurais (ECIR) a percorrerem, durante 24 horas por dia, as serras da Madeira e do Porto Santo até 30 de novembro. Além destas equipas, em reserva estão as Equipas de Logística e Apoio ao Combate (ELAC), que podem vir a aumentar o dispositivo em caso de perigo de incêndio.

O plano assegura a articulação entre várias instituições e agentes de proteção civil, que se unem na defesa da floresta e do meio ambiente contra incêndios. As ações incluem a prevenção, vigilância, patrulhamento e a primeira intervenção, sempre que se verifique uma ignição.

Durante esta época, estará em permanência no Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) ou um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), com a missão de garantir a exploração da informação e a coordenação das equipas envolvidas nas operações de vigilância e de resposta inicial.

Entre 1 de junho e 30 de novembro, o dispositivo será reforçado com meios de vigilância móvel, integrando o esforço conjunto dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira (RAM), do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), da GNR, da PSP e das Forças Armadas.

Sempre que o aumento do risco o justificar, serão intensificadas as ações de patrulhamento terrestre e aéreo, com o objetivo de reforçar a capacidade de deteção precoce de incêndios. Nestes casos, passará também a estar destacado, de forma permanente, no CROS um oficial de ligação do IFCN, revelou a Proteção Civil este domingo, na sua página oficial.