Uma viatura ligeira e um veículo pesado colidiram, ao início desta tarde, na via rápida, próximo ao Aeroporto da Madeira, no sentido Machico - Funchal.

Para o sinistro foram acionados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que receberam o alerta pelas 12h10, tendo seguido para o local com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, com oito elementos, no total.

Deste acidente resultou um ferido, nomeadamente um homem, na casa dos 50 anos, que sofreu um corte no couro cabeludo, de acordo com a informação apurada pelo JM.

A vítima foi transportada ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, não tendo sido necessário o uso da viatura de desencarceramento.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.