Um acidente entre um autocarro da empresa SIGA e um veículo rent-a-car ocorreu na manhã desta quinta-feira na Estrada da Camacha, na zona do Lombo da Quinta, resultando em elevados danos materiais.

De acordo com uma testemunha ocular, o automóvel ligeiro colidiu com violência contra o autocarro, num impacto que causou estragos significativos em ambos os veículos. A viatura de aluguer transportava turistas no momento do acidente.

Apesar da força da colisão, não haverá registo de feridos, uma vez que nenhuma corporação de bombeiros do Funchal foi acionada para o local.