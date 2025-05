Circulação automóvel foi caótica na manhã desta segunda-feira

Chegar a horas ao trabalho revelou-se um verdadeiro desafio esta segunda-feira, devido à circulação automóvel particularmente congestionada em vários acessos ao Funchal.

A lentidão foi notória desde as primeiras horas da manhã, com engarrafamentos a registar-se em múltiplos pontos da cidade e acessos adjacentes. A fluidez do trânsito foi especialmente afetada nas ligações entre São Martinho, Santo António, São Gonçalo e, de forma mais crítica, entre o Caniço e o Funchal.

No lado aposto, no sentido Câmara de Lobos – Funchal, a circulação foi realizada por filas prolongadas, com carros parados durante vários minutos. Há pouco, a Via Rápida (VR1) continuava a registar circulação muito lenta em diversas zonas, devido à elevada afluência de veículos em direção à capital madeirense.

Nas zonas da Cancela, Viveiros, São Gonçalo, São Martinho e Santo António, principalmente nos acessos, foram alguns dos pontos com maiores constrangimentos.

No centro do Funchal, as ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro estiveram igualmente condicionadas, com trânsito lento e demorado. Uma segunda-feira atípica no que diz respeito à mobilidade rodoviária, que a esta hora parecer ser melhor para quem quer entrar no Funchal.