Ciclista em estado muito grave após choque com viatura ligeira

Um ciclista, com aproximadamente 35 anos, ficou gravemente ferido na sequência de uma violenta colisão com um automóvel ligeiro de passageiros. O acidente ocorreu esta tarde e deixou em choque quem testemunhou o sucedido.

Segundo fonte da Proteção Civil, contactada pelo JM, a vítima foi encontrada inconsciente, com múltiplos traumatismos, numa cena que impressionou pela gravidade das lesões. O ciclista foi prontamente assistido pela equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com o reforço urgente da equipa médica da EMIR chamada ao local devido à situação crítica.

Apesar do esforço das equipas no terreno, o homem foi transportado com sinais de vida, mas em estado extremamente grave para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece internado na sala de urgência, com prognóstico reservado.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e investiga agora as circunstâncias do acidente que abalou a tranquilidade desta manhã na cidade do Funchal.