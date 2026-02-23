Choque na Via Rápida provoca forte congestionamento (com fotos)

Um choque ocorrido há pouco na Via Rápida, logo após a Ponte da Ribeira de João Gomes, está a provocar um extenso congestionamento no sentido Funchal-Caniço. O acidente deu-se nas imediações do posto de combustíveis da Repsol, afetando a circulação entre a zona dos Viveiros e a Boa Nova. A assistência da Via Litoral já está no local.

De acordo com informações apuradas pelo JM, o sinistro resultou apenas em danos materiais, não havendo registo de feridos. Ao que foi possível apurar, nenhuma corporação de bombeiros foi acionada para o local.

O maior constrangimento verifica-se ao nível do trânsito. Numa hora de grande afluência automóvel, a fila já ultrapassa a zona dos Viveiros, causando significativos atrasos aos condutores que circulam naquela via.