MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Choque na Via Rápida provoca forte congestionamento (com fotos)

    Choque na Via Rápida provoca forte congestionamento (com fotos)
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Fevereiro 2026
17:51

Um choque ocorrido há pouco na Via Rápida, logo após a Ponte da Ribeira de João Gomes, está a provocar um extenso congestionamento no sentido Funchal-Caniço. O acidente deu-se nas imediações do posto de combustíveis da Repsol, afetando a circulação entre a zona dos Viveiros e a Boa Nova. A assistência da Via Litoral já está no local.

  • Circulação na entrada do nó da Boa Nova está praticamente parado.
    Circulação na entrada do nó da Boa Nova está praticamente parado.

De acordo com informações apuradas pelo JM, o sinistro resultou apenas em danos materiais, não havendo registo de feridos. Ao que foi possível apurar, nenhuma corporação de bombeiros foi acionada para o local.

O maior constrangimento verifica-se ao nível do trânsito. Numa hora de grande afluência automóvel, a fila já ultrapassa a zona dos Viveiros, causando significativos atrasos aos condutores que circulam naquela via.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas