O Presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, expressa o seu apoio às populações que, de alguma forma, vivem momentos de aflição, decorrente do incêndio que deflagra desde quarta-feira.

“Neste momento difícil que as Freguesias do Curral das Freiras e do Jardim da Serra estão a enfrentar, estamos profundamente solidários com as suas populações.

Queremos expressar o nosso apoio incondicional e reforçar que estamos disponíveis para ajudar, dentro dos recursos que a junta possui.

Juntos, com força e união, superaremos esta adversidade”, redigiu Celso Bettencourt.