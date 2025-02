Uma equipa dos carreiros do Monte sofreu um incidente nesta segunda-feira durante uma descida no Caminho do Monte. Apesar da espetacularidade do vídeo enviado ao JM, felizmente não há feridos a lamentar.

Nem o pessoal profissional, nem os clientes, sofreram sequelas físicas, além da emoção e do susto vivido naquela hora.Segundo apurou o JM, o piso escorregadio devido à chuva causou o incidente, levando um dos membros da equipa a cair.