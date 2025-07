Foi encontrado na tarde de sexta-feira, na Levada Nova, freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol, um cadáver em “avançado estado de decomposição”. O corpo foi descoberto por um popular que passava a caminho de um terreno agrícola, numa zona escondida onde, segundo a Polícia Judiciária (PJ), poderá estar há cerca de 15 dias.

De acordo com José Matos, diretor do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Madeira, trata-se de um homem adulto, cuja idade ainda não foi possível determinar. Tem barba, uma tatuagem na zona do peito e “estava meio dentro da água, meio fora”, revelou ao JM.

Segundo o responsável, tudo indica que o indivíduo se terá afastado cerca de 30 a 40 metros do trilho da levada para tomar banho numa pequena lagoa existente no local. Isto porque o corpo foi encontrado nu e com as roupas dobradas sobre uma pedra perto do local, o que reforça esta suspeita.

“É uma zona de muita pedra, com musgo, e ele deve ter escorregado e batido com a cabeça”, elucidou.

Para já, está afastada a possibilidade de intervenção de terceiros. “Não há indícios de crime no local, nem no corpo, aparentemente”, referiu, acrescentando que a autópsia ajudará a esclarecer melhor a situação.

Identidade da vítima por apurar

De resto, até ao momento, não se sabe se é um cidadão da Região ou não, tendo em conta que “não há notícias de desaparecimento” de alguém com as características do homem.

A investigação prosseguirá agora para apurar com exatidão as causas da morte e a identidade da vítima.

Refira-se que também os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estiveram no local, assim como a Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo sido posteriormente acionada a PJ para proceder à inspeção da área e do cadáver.