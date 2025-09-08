Campismo irregular na Praia Formosa (com fotos)

Um leitor do JM denunciou esta manhã mais um caso de campismo irregular na Praia Formosa, onde uma viatura ligeira foi utilizada como base para uma pernoita. O condutor estacionou no local ao início da noite, montou uma tenda no tejadilho do automóvel e lá permaneceu durante toda a madrugada com a família.
Esta prática, cada vez mais visível na Madeira, tem gerado críticas recorrentes de autoridades e governantes, que apontam para um fenómeno de turismo “barato e selvagem”, em que qualquer espaço público se transforma em zona residencial improvisada.
Segundo apurou o JM, há já operadores de rent-a-car que disponibilizam viaturas equipadas com tendas de tejadilho, conhecidas como “rooftop car tents”. Uma tendência comum noutros destinos internacionais, mas que começa agora a ganhar expressão também na Região.
A polémica cresce à medida que aumentam os casos de campismo irregular em zonas públicas, onde a falta de fiscalização permite que estas práticas se multipliquem, levantando preocupações sobre o impacto no ordenamento e na imagem turística da ilha.
No âmbito do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, promove na quinta-feira, 11...