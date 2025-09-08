Campismo irregular na Praia Formosa (com fotos)

Um leitor do JM denunciou esta manhã mais um caso de campismo irregular na Praia Formosa, onde uma viatura ligeira foi utilizada como base para uma pernoita. O condutor estacionou no local ao início da noite, montou uma tenda no tejadilho do automóvel e lá permaneceu durante toda a madrugada com a família.

Esta prática, cada vez mais visível na Madeira, tem gerado críticas recorrentes de autoridades e governantes, que apontam para um fenómeno de turismo “barato e selvagem”, em que qualquer espaço público se transforma em zona residencial improvisada.