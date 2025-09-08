MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Campismo irregular na Praia Formosa (com fotos)

    Campismo irregular na Praia Formosa (com fotos)
    Turistas montaram acampamento no parque de estacionamento da Praia Formosa. FOTO /DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
08 Setembro 2025
10:40
Comentários

Um leitor do JM denunciou esta manhã mais um caso de campismo irregular na Praia Formosa, onde uma viatura ligeira foi utilizada como base para uma pernoita. O condutor estacionou no local ao início da noite, montou uma tenda no tejadilho do automóvel e lá permaneceu durante toda a madrugada com a família.

Esta prática, cada vez mais visível na Madeira, tem gerado críticas recorrentes de autoridades e governantes, que apontam para um fenómeno de turismo “barato e selvagem”, em que qualquer espaço público se transforma em zona residencial improvisada.

  • ”Casa improvisada” no tejadilho da viatura.
    ”Casa improvisada” no tejadilho da viatura. FOTO DR

Segundo apurou o JM, há já operadores de rent-a-car que disponibilizam viaturas equipadas com tendas de tejadilho, conhecidas como “rooftop car tents”. Uma tendência comum noutros destinos internacionais, mas que começa agora a ganhar expressão também na Região.

A polémica cresce à medida que aumentam os casos de campismo irregular em zonas públicas, onde a falta de fiscalização permite que estas práticas se multipliquem, levantando preocupações sobre o impacto no ordenamento e na imagem turística da ilha.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas