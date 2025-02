A Polícia de Segurança Pública levou a cabo uma série de ações de fiscalização entre os dias 4 e 10 de fevereiro, no âmbito da campanha ‘Taxa Zero ao Volante’. Na Madeira, foram efetuadas 28 operações de fiscalização, segundo adiantou a PSP.

“Em termos de fiscalização presencial, a PSP procedeu à fiscalização de 2.644 veículos. Do total de veículos fiscalizados durante a campanha, registaram-se 260 infrações, das quais 36 referentes à condução sob o efeito do álcool, nomeadamente 23 detenções (crime) e 13 contraordenações por taxas de alcoolémia compreendidas entre as taxas de 0,5 e 1,19 gls”, pode ler-se num comunicado divulgado pelo comando regional da PSP da Madeira.

De acordo com a mesma fonte, durante o período temporal desta operação, “em cada 100 condutores fiscalizados, 7 deles apresentavam uma taxa de alcoolémia no sangue”.

Durante esta campanha, a PSP registou ainda um total de 65 acidentes que resultaram num ferido grave e 19 feridos ligeiros.