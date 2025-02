Várias pessoas relataram uma situação preocupante envolvendo um cão na zona do Fanal, no Porto Moniz. O animal, visivelmente magro e com sinais de abandono, tem sido tema de diversos apelos nas redes sociais nesta quarta-feira. A comunidade online mobilizou-se para encontrar uma solução urgente para o problema, conscientes das dificuldades que o cão enfrenta devido à fome e ao seu estado precário.

Segundo testemunhos a que o JM teve acesso, o cão aproxima-se das pessoas, mas foge rapidamente. Receia-se que não sobreviva muito tempo sem intervenção veterinária adequada. Uma das caminheiras revelou ter tentado segurá-lo, sem sucesso, enquanto outra testemunha indicou tê-lo visto nos trilhos da vereda do Fanal (PR 13), próximo da vereda da Palha Carga.

Os apelos não se limitaram às redes sociais e alguns intervenientes procuraram também a intervenção do Provedor do Animal para pressionar as autoridades locais a resgatá-lo com urgência.