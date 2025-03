Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) saíram, ontem, com chamada depois das 20 horas, para um resgate a dois jovens turistas no Pico do Areeiro. Chegaram ao local, mais concretamente junto dos jovens, com uma equipa de resgate e montanha, constituída por 11 elementos, pelas 22 horas. Os jovens estavam perdidos no sítio da Rocha do Sargento.

Ao que o Jornal apurou, os rapazes, cuja idade não possível apurar, foram transportados para a estrada pela equipa de resgate e montanha da corporação dos BVM, de onde se recusaram a ser transportados ao hospital.

Estavam sem ferimentos e o caso terá sido entregue ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).