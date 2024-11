Bombeiros de Santa Cruz reforçaram vigilância perante aviso laranja do IPMA

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSSC) mantiveram-se em alerta máximo face ao aviso laranja emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Para garantir a segurança no concelho, a CBSSC destacou um veículo e dois bombeiros em missão de patrulhamento e vigilância permanente, além das equipas empenhadas no piquete diário, revelou ao JM o comandante da corporação, Leonardo Pereira.

De acordo com o comandante, os bombeiros realizaram um “acompanhamento e controlo contínuo de todas as eventuais ocorrências, através da Central de Despacho, intensificando as ações de monitorização, com especial atenção para as áreas historicamente mais vulneráveis”.

Até ao momento, foram registadas cinco ocorrências relacionadas com queda de pedras e árvores, além de pequenos serviços de sinalização de perigo. No âmbito do serviço pré-hospitalar, os bombeiros realizaram também cinco operações de assistência à população, todas de pouca gravidade, apurou o JM.