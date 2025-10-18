Bombeiros combatem queimadas e são acionados para falso alarme no Funchal

Os bombeiros foram chamados, este sábado, para várias ocorrências relacionadas com incêndios, todas registadas no concelho do Funchal.

A primeira intervenção foi realizada pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que, durante a manhã, combateram um incêndio na Rua 2 do Pico das Romeiras, em Santo António. Tratava-se de uma queimada não autorizada, que foi extinta por uma equipa composta por oito operacionais.

Mais tarde, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao Beco da Murteira, em Santa Maria Maior, no outro extremo da cidade, para travar outra queimada que estava a causar alarme entre os moradores. Segundo apurou o JM, tratava-se novamente de uma queimada não autorizada, realizada junto a uma habitação. A Polícia de Segurança Pública esteve no local, tendo procedido ao registo da ocorrência.

Já ao final do dia de hoje, ambas as corporações de bombeiros do Funchal foram acionadas para uma nova operação de combate a incêndio, na zona do Bom Jesus. Contudo, de acordo com informações recolhidas pelo Jornal, a situação acabou por se revelar um falso alarme, levando as equipas a regressarem aos respetivos quartéis.