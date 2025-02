Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram acionados, esta madrugada, para um incêndio em mato, no Caminho do Ribeiro Serrão, na Camacha.

Para o local, saíram do quartel, por volta das 01h10, sete elementos e duas viaturas, que rapidamente extinguiram as chamas que consumiram pouca área florestal, não tendo causado quaisquer outros tipo de danos, derivado à pouca intensidade do fogo.

Desta ocorrência não resultaram feridos.